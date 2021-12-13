Рентген-оборудование стоимостью на 150 млн рублей появилось в томских больницах

До конца 2021 года новые рентген-аппараты будет установлены в Колпашевской и Молчановской районных больницах, Межвузовской поликлинике, больнице № 2 и детской больнице № 2 Томска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В томские больницы поступило новое рентген-оборудование общей стоимостью 150 млн рублей. Всего закуплено 12 аппаратов, сообщает telegram-канал облздрава.

«В 2021 году в больницы Томской области поступило рентгеновское оборудование на 150 миллионов рублей. Всего закуплено 12 аппаратов», - говорится в сообщении.

В области здоровья рассказали, что новая техника пришла во 2-ю поликлинику детской больницы № 1, поликлиники № 4 и № 10 Томска, Лоскутовскую районную поликлинику, Томскую, Парабельскую и Первомайскую районные больницы.

Помимо этого, до конца 2021 года новые рентген-аппараты будет установлены в Колпашевской и Молчановской районных больницах, Межвузовской поликлинике, больнице № 2 и детской больнице № 2 Томска.

Добавляется, что больницы получили оборудование благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Томской области.