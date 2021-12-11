Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье11 декабря 2021 9:45

В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще два человека

Выявлено 230 новых случаев заражения
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий(0)
По данным оперштаба, 234 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 42 534 человек.

По данным оперштаба, 234 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 42 534 человек.

Фото: Ксения Высотина

В субботу, 11 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 646 человек.

Также в Томской области выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 58 340 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 234 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 42 534 человек.

Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 27,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 30 288 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 171 пациент скончался, 36 145 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 986 967 человек, 288 351 скончались, 8 200 971 выздоровели.