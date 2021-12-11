В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще два человека

По данным оперштаба, 234 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 42 534 человек. Фото: Ксения Высотина

В субботу, 11 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 646 человек.

Также в Томской области выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 58 340 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 234 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 42 534 человек.

Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 27,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 30 288 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 171 пациент скончался, 36 145 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 986 967 человек, 288 351 скончались, 8 200 971 выздоровели.