Доходы в проекте бюджета Томской области на следующий год приблизились к 91 миллиарду рублей

К Новому году депутаты постараются принять новый бюджет... Фото: Ксения Высотина

В Законодательной Думе Томской области прошло заседание КС по местному самоуправлению, на котором шел разговор, в частности, о параметрах областного бюджета на следующий год, сообщила пресс-служба областного парламента.

«По итогам работы Согласительной комиссии доходы и расходы областного бюджета возросли и составили 90,7 млрд и 89,9 млрд рублей соответственно. Рост доходов на 17,6 миллиардов рублей произошел за счет средств федерального бюджета, причем большая их часть, практически 90%, имеет целевую направленность. Расходы увеличились на сумму озвученных федеральных поступлений, а также почти на 3,3 миллиардов рублей за счет областного бюджета», – отметила председатель думы области Оксана Козловская.

По словам руководителя регионального парламента, в Согласительную комиссию поступило 151 предложение на 13 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Уточняется, что предложения касались сфер здравоохранения, ЖКХ, образования, дорог, транспорта, культуры. В частности, выделяется 50 млн рублей на реализацию программы «Бюджетный дом» по строительству жилья для бюджетников.

Заметим, что 22 декабря проект областного бюджета на 2022-2024 годы будет представлен для утверждения на общем собрании Законодательной думы Томской области