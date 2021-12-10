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Происшествия10 декабря 2021 12:00

Суд в Зырянском районе Томской области рассматривает дело томича, который незаконно рыбачил на реке Чулым

Мужчина нанес ущерб государству на сумму свыше 300 тыс. рублей
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Рыбаки-браконьеры в Томской области попадают в поле внимания правоохранительных органов регулярно...

Рыбаки-браконьеры в Томской области попадают в поле внимания правоохранительных органов регулярно...

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для рассмотрения по существу в Зырянский районный суд Томской области направлено уголовное дело в отношении жителя Томска, который обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов (рыбы), при этом государству был причинен ущерб особо крупного размера, сообщила 10 декабря пресс-служба прокуратуры региона.

Сайт правоохранительного ведомства проинформировал о подробностях уголовного дела. «По версии органов предварительного расследования, в мае 2021 года мужчина в местах нереста на р. Чулым при помощи запрещенного орудия лова рыбы выловил рыбу нескольких видов, включая стерлядь. Ущерб государству от противоправных действий превысил 300 тыс. рублей», – говорится в сообщении пресс-службы .

Специалисты добавляют, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Зырянский районный суд.