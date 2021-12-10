В Томске 11 и 12 декабря желающие смогут поставить прививку в 10 мобильных пунктах вакцинации

В Томске продолжается активная кампания по вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в субботу и воскресенье, 11 и 12 декабря, будут работать 10 мобильных пунктов вакцинации, где все желающие смогут поставить прививку от COVID-19, сообщила пресс-служба администрации области.

На интернет-портале администрации региона перечислены адреса и время работы этих пунктов. Многие из них уже хорошо известны томичам. Специалисты информируют, что 11 декабря прививку можно поставить в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К.Маркса, 14), в офисах МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д и улице Пушкина, 63/5 и в торговом центре «Мегаполис» (пр. Ленина 217).

Кроме того, в выходные мобильные пункты будут ставить прививки в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13), в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б); в ТЦ «Мирамикс» (пр. Мира, 36), в ТЦ «Смайл Сити» (ул. Учебная, 48д) и в отдельных медучреждениях областного центра.

Напомним, что при обращении в мобильный пункт вакцинации потребуется паспорт и СНИЛС.

Заметим, что ранее руководители здравоохранения области говорили о резком росте числа вакцинированных от нового коронавируса в последние недели на территории региона.