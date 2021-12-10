Житель Стрежевого похитил металлический гараж с помощью погрузочного крана

Погрузочный кран и трал понадобились стрежевчанину, чтобы забрать себе чужой гараж. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области полицейские установили личность мужчины, подозреваемого в краже металлического гаража; 37-летний стрежевчанин был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, сообщили в полиции региона.

«В МО МВД России «Стрежевской» поступило сообщение от мужчины, 1970 г.р., о краже бокса с территории гаражного массива. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 37-летний молодой человек, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

В полиции установили, что мужчина, которого подозревают в крупногабаритной краже, не раз приходил на территорию гаражного массива по ул. Промышленной в Стрежевом. Горожанин объяснял, что ищет гаражный бокс для того, чтобы хранить в нем свои инструменты.

Один из боксов злоумышленнику понравился. С помощью крана мужчина поднял металлический гараж с поверхности земли и погрузил на трал, после чего вывез с территории гаражного массива. Все это происходило в дневные часы.

Сумма ущерба составила более 80 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Похищенное имущество уже изъято.