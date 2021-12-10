Житель Томска приговорен к условному сроку за хищение телефона с места дорожной аварии

Томича заинтересовала не дорожная авария на оживленном перекрестке. а мобильный телефон, который потерял один из участников ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Томска, похитивший мобильный телефон с места дорожной аварии, признан виновным в краже и приговорен к условному сроку, сообщила прокуратура Томской области.

«Советский районный суд г. Томска признал 39-летнего томича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба)», - говорится в сообщении.

Обвиняемый никакого отношения в дорожной аварии не имел, в марте 2021 года мужчина просто проходил мимо перекрестка проспекта Фрунзе и улицы Киевской, на котором произошло столкновение двух автомобилей. В метре от одной машин прохожий увидел лежащий на земле сотовый телефон и забрал его себе.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Свою вину в совершении преступления мужчина признал и раскаялся в содеянном, он уже возместил причиненный ущерб в полном объеме.