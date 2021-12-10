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Общество10 декабря 2021 2:30

В Томске местные жители рассказали, каким дорогам срочно требуется ремонт

В обработке у ЦУРа находится более 500 сообщений от горожан
Ксения Высотина
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Сбор предложений от томичей продлится до 20 декабря.

Сбор предложений от томичей продлится до 20 декабря.

Фото: Ксения Высотина

Томичи рассказали, какие дороги, по их мнению, срочно требуют ремонта в городе. Такую информацию опубликовал Центр управления регионом в своих социальных сетях.

«В настоящее время в обработке находится более 500 сообщений от горожан, в которых они уже назвали около 200 объектов, нуждающихся в первоочередном ремонте», - говорится в сообщении.

В паблике ЦУРа также приводится топ-10 улиц, о которых чаще всего писали томии. В них вошли: Алтайская, Сибирская, Льва Толстого, Ивана Черных, Ивановского, Сергея Лазо, переулок Карский, улица Нарановича, участок между кольцами на Иркутском тракте и улицей Высоцкого, улица Карла Маркса.

Добавляется, что сбор предложений от томичей продлится до 20 декабря. Одновременно ЦУР проводит социологическое исследование в социальных сетях на тему качества дорог в Томске.