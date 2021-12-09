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Происшествия9 декабря 2021 15:30

Адвокаты жены мэра Томска Галины Кляйн подали апелляцию на приговор и настаивают на штрафе

В конце ноября томичка получила 2 года условно за нападение на силовика
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Супруги Кляйн теперь оба судимые... Фото: сайт мэрии Томска

Супруги Кляйн теперь оба судимые... Фото: сайт мэрии Томска

Адвокаты супруги мэра Томска Галины Кляйн, которая в конце прошлого месяца от суда получила 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов во время обыска семейной квартиры, подали апелляцию на приговор суда первой инстанции.

ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Холодова заявляет о том, что защита женщины хочет смягчить условное наказание и заменить его штрафом. Впрочем, это звучало еще на процессе.

Напомним, что год назад при обысках в квартире по делу ее супруга Ивана Кляйна Галина поцарапала шею сотруднику правоохранительных органов. Обвиняемая свою вину полностью признала и получила 2 года лишения свободы условно.

Стоит заметить, что именно на таком приговоре настаивало обвинение.