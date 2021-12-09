Житель «закрытого города» Томской области получил больше года заключения за воровство из магазинов

Чтобы остановить кражи из магазинов, мужчину пришлось отправить на зону! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области Северский городской суд признал 38-летнего местного жителя виновным в совершении мелкого хищения чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за подобное деяние, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Специалисты на сайте правоохранительного ведомства разместили подробности уголовного дела. «Установлено, что после привлечения к административной ответственности за мелкое хищение мужчина продолжил похищать товары из магазинов. В течение марта 2021 года он пять раз совершал хищения продуктов питания, алкогольной продукции из крупных торговых сетей. Серия преступлений завершилась задержанием мужчины при очередной попытке унести из супермаркета нескольких шоколадных батончиков», говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

Отмечается, что городской суд Северска приговорил подсудимого к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.