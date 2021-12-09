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Здоровье9 декабря 2021 11:23

В медучреждениях Томской области почти 1 тысяча коек возвращена из ковид-госпиталей для оказания плановой помощи

Это сделано по причине снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Есть надежда, что Томская область уже прошла пик заболеваемости новым коронавирусом!

Есть надежда, что Томская область уже прошла пик заболеваемости новым коронавирусом!

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За три последних недели в учреждениях здравоохранения Томской области для оказания пациентам плановой медицинской помощи возращены 970 коек, ранее они предназначались для больных в респираторных госпиталях Томска, Северска и других муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам заместителя губернатора Томской области Алены Левко, в регионе снижается количество госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Такая динамика позволила региональному оперативному штабу принять решение о возвращении части коек для приема пациентов по другим профилям.

Специалисты информируют о том, что 9 декабря возобновили работу по профилю отделения нефрологии, гинекологии и челюстно-лицевой хирургии Томской ОКБ. С 13 декабря, плановую помощь возобновят два отделения медсанчасти «Строитель».

Заметим, что сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 2 655 коек, из них свободны 703 (26,5%).