В медучреждениях Томской области почти 1 тысяча коек возвращена из ковид-госпиталей для оказания плановой помощи

Есть надежда, что Томская область уже прошла пик заболеваемости новым коронавирусом! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За три последних недели в учреждениях здравоохранения Томской области для оказания пациентам плановой медицинской помощи возращены 970 коек, ранее они предназначались для больных в респираторных госпиталях Томска, Северска и других муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам заместителя губернатора Томской области Алены Левко, в регионе снижается количество госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Такая динамика позволила региональному оперативному штабу принять решение о возвращении части коек для приема пациентов по другим профилям.

Специалисты информируют о том, что 9 декабря возобновили работу по профилю отделения нефрологии, гинекологии и челюстно-лицевой хирургии Томской ОКБ. С 13 декабря, плановую помощь возобновят два отделения медсанчасти «Строитель».

Заметим, что сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 2 655 коек, из них свободны 703 (26,5%).