В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще 3 человека

В Томской области на 9 декабря 2021 года 57 876 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

9 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 643 человек.

Также в Томской области выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 57 876 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 223 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 42 074 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,96. В коечном фонде свободно 26,5% мест.

За последние сутки в стране выявлено 30 209 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 181 пациент скончался, 35 794 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 925 806 человек, 286 004 скончались, 8 637 861 выздоровели.