Потребителей котельной на Водяной подключат к городской системе теплоснабжения

Ввод в эксплуатацию новой тепломагистрали запланирован к началу отопительного сезона 2023-2024 годов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Томичей - потребителей котельной на улице Водяной подключат к городской системе теплоснабжения, об этом сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Паршуто напомнил, что заключено концессионное соглашение между администрацией Томской области, администрацией Томска и АО «ТомскРТС», которое предусматривает строительство тепломагистрали протяженностью 1,1 км и подкачивающей насосной станции.

- Реализация проекта позволит переключить потребителей — а это 224 многоквартирных дома и свыше 20 учреждений — от котельной на улице Водяной к ТЭЦ-1. Оборудование котельной изношено, кроме того, мощность объекта не соответствует нагрузке потребителей, — добавил замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.

Чиновник уточнил, что ввод новых объектов в эксплуатацию запланирован к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.

Котельная на улице Водяной обеспечивает теплом и горячей водой несколько сотен домов в Ленинском районе, включая часть микрорайона Черемошники. В течение многих лет котельная на Водяной является предметом недовольства горожан и головной болью для городских властей.

- Ни один год у нас не было такого, чтобы мы не занимались этой котельной, - говорил в 2018 году мэр Томска Иван Кляйн.

В последние годы у объекта не раз менялись собственники, при этом его эксплуатацией занималось "ТомскРТС".