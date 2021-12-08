В Томске полицейские наказали водителя, который грубо нарушал ПДД на улицах города

В Томской области встречаются водители, которые делают на дорогах и улицах все, что хотят! Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске в Госавтоинспекцию поступила информация о грубом многократном нарушении правил дорожного движения неизвестным водителем иномарки. В сети Интернет появилась видеозапись, на которой видно, как на Иркутском тракте в областном центре неустановленный водитель, управляя автомобилем Mazda CX7, осуществляет движение по встречной полосе и проезжает регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сайт регионального управления полиции информирует о том, что по результатам проверки данной информации автоинспекторы установили автомобиль и лицо, им управлявшее в момент нарушений. «После этого на 22-летнего мужчину-нарушителя – водителя автомобиля Mazda, полицейскими составлены административные протоколы по части 4 статьи 12.15 КоАП Российской Федерации «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения» и части 3 статьи 12.12 КоАП Российской Федерации «Проезд на запрещающий сигнал светофора» – материалы направлены на административную комиссию. Санкция указанных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев», –говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, мужчина привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 рублей.

Заметим, что зафиксированные с помощью камеры мобильного телефона или видеорегистратора нарушения ПДД можно разместить на официальном сайте Госавтоинспекции (ГИБДД.рф).