В Томске из здания гимназии спасатели эвакуировали из-за пожара 470 человек

За считанные минуты пожарные победили огонь в кабинете географии гимназии! Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Томске в конце рабочего дня 8 декабря учеников, учителей и обслуживающий персонал гимназии № 24, всего почти 500 человек, спасатели эвакуировали из-за пожара в образовательном учреждении, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области. Отмечается, что сигнал о возгорании по адресу ул. Белозерская 12/1 поступил сегодня в 16.30.

Специалисты информируют о том, что загорелся мусор на первом этаже. В 16.38 спасателями произведена ликвидация очага огня порошковым огнетушителем на площади в 1 кв. метр в кабинете географии.

Сообщается о том, что из здания гимназии сотрудники МЧС эвакуировали 470 человек, из них 450 детей.

Всего на месте возгорания работали 25 человек, было задействовано пять единиц техники.