В Томске и Северске дети из семей, которых опекают центры соцподдержки, начали получать новогодние подарки

Государство старается помочь малоимущим семьям с детьми...
Фото: Александр ГРИШИН
С 8 декабря сладкие новогодние подарки к предстоящему празднику начали получать подопечные центров соцподдержки Томска и Северска, сообщила пресс-служба администрации Томской области. Специалисты отмечают, что вскоре, с 13 декабря, наборы смогут получить малообеспеченные семьи из районов региона.
Интернет-портал администрации области информирует о том, что в текущем году регион закупил 50 810 новогодних подарков для детей от 1 года до 10 лет из малоимущих и пользующихся выплатами семей.
Заметим, что для получения сладкого набора нужно обратиться с паспортом в центр соцподдержки населения по месту жительства.
Сообщается о том, что новогодние подарки будут выдаваться до 31 января 2022 года.