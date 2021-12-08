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Общество8 декабря 2021 11:23

В Томске и Северске дети из семей, которых опекают центры соцподдержки, начали получать новогодние подарки

Регион закупил 50 810 новогодних подарков для ребят из таких семей
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Государство старается помочь малоимущим семьям с детьми...

Государство старается помочь малоимущим семьям с детьми...

Фото: Александр ГРИШИН

С 8 декабря сладкие новогодние подарки к предстоящему празднику начали получать подопечные центров соцподдержки Томска и Северска, сообщила пресс-служба администрации Томской области. Специалисты отмечают, что вскоре, с 13 декабря, наборы смогут получить малообеспеченные семьи из районов региона.

Интернет-портал администрации области информирует о том, что в текущем году регион закупил 50 810 новогодних подарков для детей от 1 года до 10 лет из малоимущих и пользующихся выплатами семей.

Заметим, что для получения сладкого набора нужно обратиться с паспортом в центр соцподдержки населения по месту жительства.

Сообщается о том, что новогодние подарки будут выдаваться до 31 января 2022 года.