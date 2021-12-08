В ИВС регионального управления полиции в Томске обнаружен мертвый мужчина

В изоляторе временного содержания в Томске произошло ЧП. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Сотрудники полиции, проводя плановую проверку, в воскресенье, 5 декабря, обнаружили тело мужчины без признаков жизни в камере ИВС подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Томской области, сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Специалисты информируют, о том, что в специальном помещении он содержался один. Правоохранители вызвали на место бригаду врачей. Пресс-служба сообщает о том, что прибывшие медики констатировали факт смерти гражданина.

Отмечается, что проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.