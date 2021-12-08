В результате ДТП 72-летний томич получил травмы

Если вы стали свидетелем, то просьба обращаться по телефону: 8 (3822) 794-693. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске местный 72-летний житель получил травмы в ходе ДТП. На мужчину наехал автомобиль Honda Accord, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«На прилегающей территории дома № 103/1 по проспекту Фрунзе, по предварительным данным, автомобиль Honda Accord, под управлением 37-летнего мужчины-водителя, при движении задним ходом, совершил наезд на пешехода», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в результате происшествия травмирован 72-летний мужчина-пешеход.

Также отмечается, что требуется помощь очевидцев аварии. Если вы стали свидетелем, то просьба обращаться по телефону: 8 (3822) 794-693.