В Томске осудят местного жителя, который заказал наркотики из Италии

Обвиняемый был задержан в почтовом отделении. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске местный 41-летний житель пойдет под суд за то, что заказал через интернет гашиш из Италии. Мужчине грозит 10 лет тюрьмы и большой штраф, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В июне 2021 года обвиняемый через интернет оформил и оплатил заказ на приобретение в Республике Италия наркотического средства», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что при получении международного почтового отправления, где находились наркотики, в одном из отделений почты обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Также отмечается, что уголовное дело расследовано Управлением ФСБ России по Томской области, материалы направлены для рассмотрения в Щербинский суд города Москвы.