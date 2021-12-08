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Общество8 декабря 2021 6:30

В Томске осудят местного жителя, который заказал наркотики из Италии

Мужчине грозит 10 лет тюрьмы и большой штраф
Ксения Высотина
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Обвиняемый был задержан в почтовом отделении.

Обвиняемый был задержан в почтовом отделении.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске местный 41-летний житель пойдет под суд за то, что заказал через интернет гашиш из Италии. Мужчине грозит 10 лет тюрьмы и большой штраф, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В июне 2021 года обвиняемый через интернет оформил и оплатил заказ на приобретение в Республике Италия наркотического средства», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что при получении международного почтового отправления, где находились наркотики, в одном из отделений почты обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Также отмечается, что уголовное дело расследовано Управлением ФСБ России по Томской области, материалы направлены для рассмотрения в Щербинский суд города Москвы.