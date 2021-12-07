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Общество7 декабря 2021 15:03

Утром и вечером 7 декабря Томск стоял в автомобильных пробках

Заторы регулярно фиксируются на основных улицах города
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Автомобилей в Томске каждый год становится больше... А дороги - прежние!

Автомобилей в Томске каждый год становится больше... А дороги - прежние!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 7 декабря на многих улицах и дорогах Томска зафиксированы 8-балльные пробки. Соответствующая информация появилась на сервисе «Яндекс.Пробки».

После окончания рабочего дня, около семи часов вечера, большие заторы наблюдались на улицах Пушкина, Яковлева, Красноармейской и проспекте Комсомольском. Заметим, что пробки в 7 баллов зафиксированы и утром во вторник в Томске.

Кроме того, автомобильные пробки отмечены и на основных проспектах областного центра, а также на улицах Герцена, Белинского, Мичурина, Смирнова и Елизаровых. Затруднено движение транспорта еще на ряде улиц.

По данным сервиса, на некоторых участках дорог скорость движения транспорта не превышает 5-7 км/ч.