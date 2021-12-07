В Чаинском районе задержан томич, вырубивший 12 деревьев разных пород

В Обском лесничестве томич вырубил несколько деревьев. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Чаинском районе Томской области задержан 43-летний томич, подозревают которого в незаконной рубке лесных насаждений; уничтожено 12 деревьев разных пород, сообщили в полиции региона.

«В дежурную часть ОМВД по Чаинскому району поступило сообщение от главного лесничего о том, что в период времени с 20 по 30 ноября 2021 года совершена незаконная рубка деревьев. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан житель города Томска, 1978 года рождения», - говорится в сообщении.

По данным полиции, житель Томска вырубил несколько кедров, елок, пихт и берез общим объемом около 24 кубических метров. Сумма ущерба, причиненного государственному лесному фонду, составила более 180 тысяч рублей.

Инцидент произошел на территории урочища «Иксинское» Обского участкового лесничества.

Возбуждено уголовное дело «Незаконная рубка лесных насаждений».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.