Томского руководителя фирмы обвиняют в присвоении более 2 млн рублей

Средства были использованы им на иные цели, не связанные с уставной деятельностью предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местного руководителя УК будут судить за то, что он растратил свыше 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Следователями Томска завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из управляющих компаний в сфере ЖКХ, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что руководитель одного из федеральных государственных предприятий, который занимался обслуживанием в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории областного центра, заключал дополнительные договоры по обслуживанию лифтов и лифтового оборудования.

Далее в пресс-службе заявляют, что мужчина причинил существенный вред на общую сумму свыше 2 млн рублей. Уточняется, что средства были использованы им на иные цели, не связанные с уставной деятельностью предприятия.

На данный момент дело передано в суд для рассмотрения.