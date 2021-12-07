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Общество7 декабря 2021 3:03

Томского руководителя фирмы обвиняют в присвоении более 2 млн рублей

Материалы дела уже направлены в суд
Ксения Высотина
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Средства были использованы им на иные цели, не связанные с уставной деятельностью предприятия.

Средства были использованы им на иные цели, не связанные с уставной деятельностью предприятия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местного руководителя УК будут судить за то, что он растратил свыше 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Следователями Томска завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из управляющих компаний в сфере ЖКХ, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что руководитель одного из федеральных государственных предприятий, который занимался обслуживанием в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории областного центра, заключал дополнительные договоры по обслуживанию лифтов и лифтового оборудования.

Далее в пресс-службе заявляют, что мужчина причинил существенный вред на общую сумму свыше 2 млн рублей. Уточняется, что средства были использованы им на иные цели, не связанные с уставной деятельностью предприятия.

На данный момент дело передано в суд для рассмотрения.