Благодаря нацпроектам в томской области снизилось количество аварий

В регионе продолжается ликвидация мест, где чаще всего случаются ДТП. За пять лет ликвидировано более 30 очагов. Фото: Ксения Высотина

В Томской области власти региона рассказали, что благодаря нацпроекту снизилось число дорожно-транспортных происшествий. Как рассказали в областной администрации, за 2021 год число аварий снизилось на 16%.

«За 10 месяцев 2021 года зарегистрировано 404 дорожных аварии с пострадавшими, что на 16 % меньше, чем за аналогичный период предшествующего года», - говорится в сообщении.

В обладминистрации также рассказали, что в 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» Томская область в нормативное состояние привела более 211 км улично-дорожной сети.

Помимо этого, уточняется, что для безопасности на дорогах установлено более 1,8 тыс. дорожных знаков, более 4 тыс. сигнальных столбиков, более 33 км барьерного ограждения и многое другое.

Отдельно отмечается то, что в регионе продолжается ликвидация мест, где чаще всего случаются ДТП.