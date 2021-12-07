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Общество7 декабря 2021 2:07

Томские микрохирурги удалили мужчине опухоль из нерва

Житель Красноярска жил с опухолью на шее 4 года
Ксения Высотина
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Образование диаметром 5 сантиметров удалили целиком.

Образование диаметром 5 сантиметров удалили целиком.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске врачи из НИИ микрохирургии на днях удалили мужчине опухоль из нерва. Житель Красноярска жил с ней на шее 4 года, сообщает пресс-служба НИИ микрохирургии.

«В других клиниках в операции отказывали из-за высокого риска паралича и кровотечения, так как новообразование находилось в области яремной вены и примыкало к сонной артерии», - говорится в сообщении.

Врачи также рассказали, что операция длилась два часа. Отмечается, что с помощью микрохирургических технологий врачам удалось отделить сосуды и нервную ткань от опухоли.

В пресс-службе добавили, что образование диаметром 5 сантиметров удалили целиком.

По словам врачей, операция прошла успешно, все функции конечности сохранены.