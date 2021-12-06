Синоптики обещают жителям Томской области постепенное похолодание к концу недели

До этой недели настоящей сибирской зимы в Томской области еще не было... Фото: Игорь Тюрин

Эта неделя будет холоднее предыдущих недель, сообщают синоптики Томского гидромета.

По прогнозу специалистов Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 7 декабря в Томске температура днем ожидается -4…-6 °С. Как известно, в минувшие недели, в ноябре и начале декабря, морозов на юге Томской области не было. На дорогах местами будет гололедица. Синоптики ожидают в Томске 8 и 9 декабря днем -17…-19, ночью будет холоднее.

По районам Томской области 8 и 9 декабря температура будет колебаться от 15 до 22 градусов мороза. Ночью в регионе будет значительно холоднее – до 30 градусов со знаком минус. В отдельных районах небольшой снег.

Ветер в области и Томске северо-западный и западный, от 2 до 8, местами порывы до 14 метров в секунду.

10 декабря синоптики ожидают в регионе небольшое повышение температуры. А с 12 декабря прогнозируется дальнейшее похолодание.