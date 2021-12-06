Не стало известного в Томске политика и общественного активиста Антона Руденко

В один год умерли оба брата Руденко... Фото: страница Антона Руденко ВКонтакте

В Томске скончался известный местный политик, общественный деятель и бывший депутат думы областного центра Антон Анатольевич Руденко, ему было 44 года. Об этом сообщили в региональном отделении ЛДПР.

Из открытых источников известно, что Антон Руденко родился 6 ноября 1977 года в Томске. Окончил с отличием юридический факультет ТГУ. Занимался координацией работы молодежного крыла областной организации партии Владимира Жириновского, а также являлся его помощником как депутата Госдумы страны. С 1997 года являлся председателем Томской городской общественной организации «Жилищный Совет».

Пять лет, с октября 2005 по октябрь 2010 года являлся депутатом думы Томска. До этого был депутатским помощником у своего брата Степана.

Заметим, что минувшей весной на 46-м году жизни скончался томский политик, бывший депутат городской думы и областного парламента Степан Руденко, входивший в свое время в ЛДПР и ЕР.