В Томске в 2022 году планируется снести 27 расселенных аварийных домов

Ликвидация расселенных аварийных домов продолжится в Томске в следующем году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снести 27 расселенных аварийных домов планируется в 2022 году в Томске, больше всего пустующих домов будет снесено в Ленинском районе, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Планируется снос расселенных аварийных домов: в Кировском районе – 4 дома, в Ленинском районе – 11 домов, в Советском районе - 4 дома и в Октябрьском районе – 8 домов», - говорится в сообщении.

Мэрия также объявила, что в 2022 году в Томске планируется расселить более 15 тысяч кв. м аварийного жилья, жилые помещения будут выкупать у собственников, а параллельно строить многоквартирные дома для расселения аварийного жилья.

На эти цели из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Томской области бюджету города уже выделена субсидия в размере 175,8 млн рублей.

Перечень домов, признанных аварийными решением межведомственной комиссии Томска, можно увидеть на сайте мэрии.