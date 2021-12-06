Пожилая томичка попала под колеса иномарки в районе Телецентра

По предварительной информации, пожилая томичка пыталась перейти дорогу вне пешеходного перехода. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Автомобиль Toyota Caldina совершил наезд на 80-летнюю женщину-пешехода в Томске, инцидент произошел в воскресенье, 5 декабря, сообщили в полиции региона.

«5 декабря около 9 часов 30 минут на улице Яковлева, 5, 34-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Toyota Caldina, совершил наезд на 80-летнюю женщину-пешехода», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В полиции уточнили, что, по предварительным данным, пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пожилая женщина травмирована, томичку увезли в больницу.

Очевидцев наезда просят позвонить в ГИБДД по телефону: 8 (3822) 794-693.