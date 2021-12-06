Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 4:06

В Томске подготавливают к праздникам сквер на ул. Крымской

В парке нарядят елку игрушками, которые сделали юные горожане
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
По итогам обхода принято также решение рассмотреть возможность демонтажа ограждения спортивной площадки по пер. Светлый силами УК «Социальная».

По итогам обхода принято также решение рассмотреть возможность демонтажа ограждения спортивной площадки по пер. Светлый силами УК «Социальная».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске сквер на ул. Крымской начинают подготавливать к праздникам. В парке нарядят елку игрушками, которые сделали юные горожане, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Глава Ленинского района Томска накануне вместе с активными томичами, представителями УК «Социальная», УК «Ремстройбыт» и подрядной организации районной администрации оценила благоустройство и санитарное содержание внутриквартальных территорий переулков Светлый, Ново-Станционный и улиц Крымская и Героев Чубаровцев», - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что по итогам обхода принято также решение рассмотреть возможность демонтажа ограждения спортивной площадки по пер. Светлый силами УК «Социальная».

Также в мэрии отметили, что в сквере к новогодним праздникам будет наряжена новогодняя елка. Для ее украшения используют игрушки, изготовленные юными томичами – жителями этого микрорайона.