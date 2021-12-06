В Томске подготавливают к праздникам сквер на ул. Крымской

По итогам обхода принято также решение рассмотреть возможность демонтажа ограждения спортивной площадки по пер. Светлый силами УК «Социальная». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске сквер на ул. Крымской начинают подготавливать к праздникам. В парке нарядят елку игрушками, которые сделали юные горожане, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Глава Ленинского района Томска накануне вместе с активными томичами, представителями УК «Социальная», УК «Ремстройбыт» и подрядной организации районной администрации оценила благоустройство и санитарное содержание внутриквартальных территорий переулков Светлый, Ново-Станционный и улиц Крымская и Героев Чубаровцев», - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что по итогам обхода принято также решение рассмотреть возможность демонтажа ограждения спортивной площадки по пер. Светлый силами УК «Социальная».

Также в мэрии отметили, что в сквере к новогодним праздникам будет наряжена новогодняя елка. Для ее украшения используют игрушки, изготовленные юными томичами – жителями этого микрорайона.