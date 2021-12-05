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Здоровье5 декабря 2021 9:15

В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще двое человек

Выявлено 222 новых случая заражения
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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По данным оперштаба, 192 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 41 210 человек.

По данным оперштаба, 192 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 41 210 человек.

Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 5 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 637 человек.

Также в Томской области выявлено 222 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 56 986 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 192 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 41 210 человек.

Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,91. В коечном фонде свободно 28,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 32 602 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 206 пациентов скончалось, 36 145 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 801 613 человек, 281 278 скончались, 8 200 971 выздоровели.