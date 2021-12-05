Житель Томской области может получить тюремный срок за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Двустволку и патроны к ней обнаружили оперативники Тегульдетского района Томской области дома у местного жителя. Разрешения на их хранение у мужчины не было. Фото: сайт регионального УМВД.

Пресс-служба областного УМВД сообщила в воскресенье, 5 декабря, о том, что житель Тегульдетского района подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов: оперативники обнаружили у него дома двустволку и разнокалиберные патроны.

«По предварительным данным, ранее судимый местный житель 1964 года рождения, не имея специального разрешения на право хранения и ношения огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ, хранил по месту жительства двуствольное охотничье ружье, а также более 100 боеприпасов (патроны 12 и 16 калибра, а также патроны 7,62х39 и 5.6 мм)», - сказано в сообщении.

Сотрудники ведомства добавляют: подразделением дознания ОМВД России по Тегульдетскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Максимальное наказание по этому пункту статьи – лишение свободы сроком до 3 лет.