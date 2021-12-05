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Недвижимость5 декабря 2021 2:17

Погода в Томске и области 5 декабря 2021 – небольшой снег, ветер, тепло

Прогноз гидрометцентра на воскресенье
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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Сейчас уличный термометр показывает -4, на улице тепло. Будьте осторожны, выходя из дома: на дорогах гололедица.

Сейчас уличный термометр показывает -4, на улице тепло. Будьте осторожны, выходя из дома: на дорогах гололедица.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 5 декабря, в областном центре прогнозируется облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, гололедные явления. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -1, -3°С. На дорогах гололедица

В регионе также ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный, по северу сильный снег, гололедные явления. Ветер юго-западного направления, днем его скорость будет достигать 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 17 м/с. Температура -4, +1, местами до -9. На дорогах гололедица.