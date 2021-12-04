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Недвижимость4 декабря 2021 4:19

В декабре Томск и область накроет сибирский мороз

Синоптики озвучили прогноз на месяц
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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В декабре Томск и область ждет заметное похолодание: ночью уличные градусники могут показывать местами -33.

В декабре Томск и область ждет заметное похолодание: ночью уличные градусники могут показывать местами -33.

Фото: Ксения Высотина

Постепенное устойчивое похолодание прогнозирует гидрометцентр жителям областного центра и региона в первом календарном месяце зимы: разброс может быть от +4 до -30. По предварительным сведениям, самой холодной может стать третья десятидневка, говорится в сообщении томских метеорологов.

Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах -13, -18,5, что выше нормы на 1 градус. В первой декаде ночью прогнозируется от -11, -16 до -3, -8, днем от -5, -10 до -1, +4, в конце декады - понижение температуры ночью до -17, -22, днем до -11, -16.

Для второй декады декабря характерно повышение температурного фона: ночью до -13, -18, днем до -7, -12.

Что касается предновогодней, третьей декады, в продолжение ее температура обещает снизиться ночью от -17, -22 до -23, -28, местами до -33, днем столбики термометра могут опускаться от -12, -17 до -18, -23, местами до -28.

Количество осадков в декабре предполагается около нормы (15 - 44 мм). Снег, в начале месяца мокрый снег с дождем различной интенсивности, ожидается в большинстве дней месяца.