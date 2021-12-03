Томский областной суд приступил к рассмотрению коллективного иска жителей региона против введения QR-кодов

Ограничения и QR-коды раскалывают российское общество... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 3 декабря в Томском областном суде началось рассмотрение коллективного административного искового заявления свыше 4,5 тыс. жителей области против введения в регионе ограничений и QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от нового коронавируса. Об этом в соцсетях рассказала составитель иска адвокат Елена Волосажар.

Как раньше сообщалось, суть этого иска в оспаривании распоряжения администрации Томской области от 15 октября 2021 г. № 632-ра. Именно администрация и является ответчиком в данном процессе. В иске отмечается, что положения этого документа ограничивают неотъемлемые свободы и права граждан. Там же сказано, что действующие вакцины против новой коронавирусной инфекции фактически являются медицинским экспериментом. Под иском на момент подачи в суд было 4 762 подписи жителей Томской области.

Напомним, что в регионе с 8 ноября областной власть введен ряд ограничений и QR-код при посещении заведений общественного питания, спортивных объектов, театров, библиотек и других подобных общественных учреждений.

Активисты в случае неудачи в Томском областном суде намерены обратиться в вышестоящие судебные инстанции.