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Общество3 декабря 2021 9:32

В мэрии Томска одобрили план по благоустройству парка «Звездный»

Власти города также обсудили предложения местных жителей
Ксения Высотина
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В администрации Томска обсудили результаты сбора предложений жителей по развитию парка «Звездный».

В администрации Томска обсудили результаты сбора предложений жителей по развитию парка «Звездный».

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Мэрия Томска одобрила концепцию по благоустройству парка «Звездный». Также в городской администрации обсудили предложения местных жителей, сообщает пресс-служба ведомства.

«В администрации Томска обсудили результаты сбора предложений жителей по развитию парка «Звездный», а также идеи по его благоустройству, представленную Центром развития городской среды», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что жители Томска предлагают развивать парк в качестве экологичной, природной зоны отдыха, сохраняющей естественность существующей среды. В нем планируется проложить дорожки с разделением потоков (велосипедисты, бегуны, пенсионеры, родители с детьми), установлены опоры освещения и МАФы для временного отдыха.

Также отмечается, что городская администрация одобрила идею с тем, что в парке не будут использоваться плитка, асфальт, бетон. Все функциональные зоны предлагается включить в естественный рельеф.