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Общество3 декабря 2021 8:00

В выходные в Томске ограничат движение на пересечении пер. Макушина и ул. Кузнечный взвоз

Будут проводится работы по прокладке канализации
Ксения Высотина
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Жителей Томска просят заранее выбирать для движения другие пути.

Жителей Томска просят заранее выбирать для движения другие пути.

Фото: Ксения Высотина

В Томске на выходные перекроют движение на пересечении пер. Макушина и ул. Кузнечный взвоз. На месте будут проводится работы по прокладке канализации, сообщает пресс-служба городской администрации.

«С 22 часов субботы, 4 декабря, до 6 часов воскресенья, 5 декабря, для движения автомобилей будет закрыта одна полоса на пересечении пер. Макушина и ул. Кузнечный взвоз (пл. Соляная)», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что бригады ООО «СетиВиК» проведут работы по прокладке канализации строящегося многоквартирного дома.

Жителей Томска просят заранее выбирать для движения другие пути.