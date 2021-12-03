В селе Тунгусово построили новый корпус детского дома-интерната за 187 млн рублей

Тунгусовский детский дом-интернат работает с 1956 года. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области в селе Тунгусово ТДСК построил новый корпус детского дома-интерната за 187 млн рублей. Площадь двухэтажного здания составила 3,1 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Около 40 воспитанников Тунгусовского детского дома-интерната переехали в новый многофункциональный корпус учреждения. На его строительство было направлено 187 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что в новом корпусе появился актовый зал на 100 мест, медицинский блок, спальни и игровые зоны, кабинеты психолога, логопеда, массажа, кабинеты для занятий по программам дополнительного образования.

Также отмечается, Сергей Жвачкин направил еще 15 млн рублей на закупку мебели, современного реабилитационного оборудования.

Добавим, что Тунгусовский детский дом-интернат работает с 1956 года. Сегодня здесь живут 80 детей-инвалидов с задержкой психического развития.