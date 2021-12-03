Жителя Стрежевого будут судить за предоставление своей квартиры для потребления наркотических средств

Закон суров ко всему, что связано с употреблением запрещенных веществ. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Стрежевом начинается суд в отношении местного жителя, который обвиняется в том, что систематически предоставлял свою квартиру для потребления наркотических средств, более того, он обеспечивал наркозависимых нужными приспособлениями, сообщила прокуратура Томской области.

«Прокуратура города Стрежевого утвердила обвинительный акт в отношении ранее судимого 20-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств)», - говорится в сообщении.

Установлено, что в июле и августе 2021 года молодой человек систематически предоставлял свою квартиру знакомым для потребления наркотических средств, он разрешал находиться у него дома и после употребления наркотиков.

Закон суров ко всему, что связано с употреблением запрещенных веществ.

В зависимости от обстоятельств совершения преступления действия виновного могут быть квалифицированы как содержание притона либо как систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Если лицо, постоянно проживающее в квартире, систематически, т.е. более двух раз, предоставляет помещение наркозависимым лицам для употребления наркотических средств, при этом не предпринимает мер по регулированию посещаемости и обеспечению безопасности, не несет каких-либо расходов, направленных на его содержание, уголовная ответственность наступает за систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств.

В зависимости от обстоятельств содеянного, наказание за совершение указанных преступлений может быть назначено от 2 месяцев до 7 лет лишения свободы.