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Недвижимость2 декабря 2021 12:42

Мэрия Томска поддерживает планы застройки территории бывших заводов

Многоэтажные дома появятся на 9 бывших промзонах города
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новые многоэтажные дома появятся по всему Томску...

Новые многоэтажные дома появятся по всему Томску...

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Томска поддержали планы строительства в ближайшие годы около 460 тыс. квадратных метров жилья на 9 площадках, где раньше располагались местные предприятия, об этом рассказал РИА Томск и.о. начальника городского департамента архитектуры Сергей Чиков.

Специалисты отмечают, что сегодня в областном центре активнее всего застройка идет на окраинах города – на левом берегу Томи и в поселке Зональная станция, что в Томском районе. Кроме строительства на территории бывших заводов, администрация города обдумывает реновацию Черемошников.

Сообщается, что в ближайшие годы общая площадь застройки территории составит 77 гектаров. Специалисты считают, что возможный ввод жилья – около 460 тысяч квадратных метров.

Перечисляются адреса новых строек: площадь Соляная, 6; переулок Соляной, 28; улицы Войкова, 51; Нижне-Луговая, 85; Пушкина, 61; Енисейская, 37/3, Мокрушина, 11, Учебная, 37/7 и т.д. Заметим, что земля здесь находится в частной собственности.

Кроме того, строительство мкр Южные Ворота-II может начаться в конце следующего года.