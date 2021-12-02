Федеральная служба назвала Томскую область в числе регионов с низким уровнем загрязнения воздуха

В ясный день в Томске видно далеко... Фото: Ксения Высотина

В Москве федеральная служба Росгидромет провела анализ качества воздуха в регионах страны, за основу были взяты данные за прошлый год. Томская область вошла в список субъектов с низким уровнем загрязнения атмосферы, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам начальника отдела по управлению отходами и экспертизе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Владислава Третьякова, сегодня все видят результат принятых долгосрочных мер в сфере транспортной политики, теплоэнергетики и энергосбережения. Он отметил, что снизить в атмосфере концентрацию диоксида азота – технологически сложная задача.

Сотрудники Росгидромета отметили, что в последние пять лет в Томске устойчиво снижается концентрация основных химических загрязнителей воздуха: диоксида азота, формальдегида и метанола.

Заметим, что, например, в Томске сеть мониторинга загрязнения воздуха состоит из 7 станций регулярных наблюдений.