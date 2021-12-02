На медоварню в Томске требуется «медовый сомелье»

Принцип дегустации меда похож на дегустацию вина. Сначала оценивается цвет, затем запах, вкус и структура. Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Томская медоварня на постоянную работу срочно ищет "Медового сомелье" со знанием языка пчел, такое объявление появилась на крупнейшей российской платформе объявлений.

«Нужен специалист, который обладает навыками сенсорного анализа меда, посредством четырех органов чувств - вкуса, обоняния, осязания и зрения», - говорится в тексте объявления.

Потенциальный работодатель обозначил задачи "медового сомелье". Необходимо производить более 1000 анализов в месяц для оценки аромата меда; оценивать вкусовые показатели различных сортов меда.

Что касается требований к соискателю, необходим человек, который либо не болел Covid-19, либо имеет QR – код. Будущий сотрудник должен понимать язык пчел, разбираться в производстве домашних алко-напитков и при этом не употреблять пиво.

На время работы на медоварне нужно будет отказаться от применения косметических и парфюмированных средств, подчеркивается также в объявлении.

Зарплата по томским меркам предлагается вполне достойная – от 45 тысяч до 55 тысяч рублей.

Слово «сомелье» неизменно рождает ассоциацию с вином. В 90-е годы прошлого века в Италии была создана первая в мире гильдия медовых сомелье.