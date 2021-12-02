Томская студентка перевела деньги аферисту, поверив в возможность заработать на хоккейных матчах

«Лжехоккеист» убедил томскую студентку сделать ставку на спорт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С заявлением о хищении денег в полицию Томск обратилась жительница областного центра 2000 года рождения; студентка пыталась заработать с помощью спортивного тотализатора, сообщили в полиции региона.

«По предварительным данным, в одной из социальных сетей томичка получила сообщение от ранее неизвестного молодого человека, который предложил познакомиться. В ходе общения он сообщил, что является игроком столичного хоккейного клуба и предложил «легкий заработок», говорится в сообщении УМВД по Томской области.

«Легкий заработок» заключался в ставках на исход хоккейных матчей.

Лжехоккеист заявил томичке, что на игры его команды люди часто выгодно делают ставки, поскольку все выигрыши и проигрыши обговариваются заранее.

Поверив аферисту, молодая девушка согласилась сделать ставку. Сначала томичка перечислила на банковскую карту мошенника деньги за ставку, стоимость страховки, а также 5 % взноса за возможность вывода выигрыша.

Злоумышленник сообщил, что девушка сможет получить свой выигрыш через три дня, а после просто перестал выходить на связь.

В общей сложности потерпевшая лишилась более 19 тысяч рублей, сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».