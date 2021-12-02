В Томске в 2022 году планируется озеленить 17 территорий

Благоустроительные работы на всех территориях будут выполнены с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений. Фото: Ксения Высотина

В следующе году в Томске озеленение станет неотъемлемой частью благоустройства. Планируется обустроить 17 территорий областного центра, сообщает пресс-служба мэрии города.

«По инициативе городского департамента дорожной деятельности и благоустройства архитекторы, разрабатывающие облик общественных пространств, включили в проекты 2022 года озеленение – декоративные цветы, деревья, кустарники и газоны. Планируется, что в следующем году на средства нацпроекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены 17 территорий областного центра», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что при проектировании был сделан выбор в пользу неприхотливых пород и растений с продолжительным обильным цветением, устойчивых к болезням и вредителям.

Отмечается, что в сквере на ул. Шевченко вблизи памятника «Семейные узы» предполагается обустройство газонов, посадка саженцев белого дерена, татарского клена, иволистной спиреи, липы, грузинской герани, китайской астильбы и гибридной хосты.

Также в мэрии добавили, что сквере на ул. Северный городок высадят калинолистный пузыреплодник, рябинник, японскую спирею, морщинистую розу и татарский клен. Здесь же цветники дополнят геранью, розовым тысячелистником, вейником, дубравным шалфеем, китайской астильбой и горецом.

В городской администрации заявили, что благоустроительные работы на всех территориях будут выполнены с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений. Специалисты отраслевого департамента администрации проконтролируют качество посадочного материала и состояние насаждений после высадки. В случае необходимости подрядчики заменят саженцы или рассаду.