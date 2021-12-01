Руководители СХК заявили, что перевозка и переработка урана из Франции в Томской области опасности не представляют

Уран с АЭС Франции едет в Северск на переработку. Фото: сайт atomsib.ru

1 декабря генеральный директор «Сибирского химического комбината» Росатома Сергей Котов и заместитель техдиректора СХК Константин Изместьев приняли участие в прямом эфире, организованном областным Центром управления регионом, во время которого они ответили на вопросы журналистов и рассказали о разных аспектах деятельности предприятия.

По словам руководителей, Росатом выиграл тендер и стал завозить ядерные материалы на территорию ЗАТО Северск из Франции. Из регенерата можно производить топливо для атомных станций. В этой деятельности у СХК большой опыт. Сергей Котов и Константин Изместьев отметили, что и перевозка регенерированного урана и его переработка не представляют опасности для населения. Гендиректор заверил, что количество радиоактивных отходов на территории Томской области увеличиваться не будет.

Заметим, что ранее Greenpeace France сообщил, что французская компания Orano заключила контракт с Росатомом на отправку в Россию свыше тысячи тонн отработанного урана с национальных АЭС. Тогда же прозвучала информация, что его собираются привезти на территорию Северска Томской области до конца года.