В Томске абоненты энергетиков могут получить тепло в подарок на целый месяц, если оплатят долги

В Томске горожане накопили просто неприличные долги за "коммуналку" Фото: Александр ГЛУЗ

Компания «ТомскРТС» объявила о старте с 1 декабря акции «Тепло в подарок». В ее рамках абоненты энергетиков получат шанс выиграть сертификаты на бесплатное пользование услугами теплоснабжения в феврале следующего года, сообщила пресс-служба организации ЖКХ областного центра.

Специалисты компании рассказали на сайте «ТомскРТС об условиях новогодней акции, которая стала уже доброй традицией в областном центре. Чтобы принять в ней участие необходимо до 31 декабря текущего года погасить долги за услуги теплоснабжения и оплатить счет за декабрь, который будет выставлен в этом месяце.

Сообщается о том, что итоги акции будут подведены до 25 января следующего года. Список победителей будет опубликован на официальном сайте компании в разделе «Акции для потребителей».

Напомним, что, по данным на начало ноября текущего года, задолженность жителей Томска за услуги теплоснабжения составляет более 1,7 миллиарда рублей, это на 200 миллионов рублей больше, чем годом ранее.