Молодого мужчину в Шегарском районе Томской области подозревают в половом акте с девочкой

Короткое удовольствие в бане может вылиться для мужчины в длительный срок... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области следственные органы СУ СК РФ региона возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Шегарского района, которого подозревают в половом сношении с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцати лет, сообщила пресс-служба местного управления правоохранительного ведомства.

Сайт областного Следкома описывает криминальную историю, которая легла в основу уголовного дела. По предварительным данным следствия, в октябре текущего года мужчина находился в бане на территории придомового участка частного дома в селе Мельниково Шегарского района. Здесь он, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, не достигшей 14 лет, совершил с девочкой половое сношение.

Специалисты сообщают о том, что подозреваемый задержан. При предъявлении обвинения он полностью признал вину.

Расследование уголовного дела продолжается.