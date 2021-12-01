В Томске опять будет ограничено движение транспорта на улице Бердской из-за работ на тепломагистрали

Для водителей в Ленинском районе Томска с завтрашнего дня возникнут дополнительные проблемы... Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На десять дней, с 9 часов утра 2 декабря до 21 часов вечера 12 декабря, в Томске будет ограничено движение транспорта по ул. Бердской на участке от ул. Водяной до пер. Баранчуковский, сообщила 1 декабря пресс-служба мэрии областного центра. Это делается уже не в первый раз.

Сайт администрации города поясняет, что в эти дни специалисты «ТомскРТС» будут проводить работы по строительству тепломагистрали ТК 635 (ТМ - 6).

Напомним, что данная труба для отопления строится для переключения нагрузки проблемной котельной по ул. Водяная, 80. Этот коммунальный объект много лет обеспечивает теплом часть многоэтажек и социальных учреждений в Ленинском районе областного центра. Было решено перевести потребителей услуг на централизованное теплоснабжение, для этого необходимо построить тепломагистраль и перекачивающую станцию.

Отмечается, что компания «ТомскРТС» приносит извинения землякам за доставленные неудобства. Энергетики просят горожан заранее выбирать для движения альтернативные маршруты.