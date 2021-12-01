В Томске начинается суд над водителем, который сбил четверых несовершеннолетних пешеходов

Пешеходы, которых сбил 20-летний водитель, находились на «островке безопасности». Фото: Алексей ФОКИН

В Томске в суд направлено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадали четверо несовершеннолетних пешеходов; дорожный инцидент произошел в сентябре 2021 года, сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя г. Томска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», - говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года томич ехал на своем личном автомобиле по улице Смирнова по направлению к проспекту Мира, не справился с управлением и заехал на так называемый «островок безопасности» нерегулируемого пешеходного перехода. Там машина сбила четверых несовершеннолетних пешеходов.

В результате происшествия одному из 17-летних несовершеннолетних причинен тяжкий вред здоровью, двоим – вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

Ответственность по 264 статье УК наступает в тех случаях, когда водитель, нарушая правила дорожного движения, не желал наступления общественно-опасных последствий своих действий, хотя мог и должен был их предвидеть.

По данной статье возможны следующие виды и размеры наказания: штраф в размере от 200 тысяч до 300 тыс. рублей; обязательные работы на срок до 480 часов; лишение свободы на срок до 2 лет (возможен условный срок).