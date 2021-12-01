В Томской области в разы сократился уровень регистрируемой безработицы

В региональном банке вакансий томской службы занятости сегодня 14 137 свободных рабочих мест. Фото: Виктория ДУДИНА

Уровень регистрируемой безработицы в Томской области к концу 2021 года серьезно сократился по сравнению с первыми месяцами этого года, с 5,89% до 1,35%, сообщили в областном департаменте труда и занятости населения.

«Численность безработных, состоящих на учете в органах службы занятости населения Томской области, составляет 7 227 человек, что на 24 643 человека меньше, чем в январе 2021 года», - говорится в сообщении.

- Постоянно нужны представители строительных и смежных с ними профессий (штукатуры, маляры, каменщики, бетонщики, плотниках, облицовщики-плиточники), а также работники сферы обслуживания (продавцы и повара), - рассказала глава департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных

Кроме того, нужны водители, электромонтеры, электрогазосварщики, а также слесари различных профилей.

Остро наш регион нуждается в медицинских работниках, нужны терапевты, педиатры, врачи скорой медицинской помощи, анестезиологи-реаниматологи, офтальмологи, медицинские сестры, фельдшеры.

Требуются инженеры, программисты и педагоги.