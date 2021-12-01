Еще одна ледовая переправа открыта в Томской области на реке Парабель

Самое большее число ледовых переправ в России находится у нас, в Сибири, и на Дальнем Востоке. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Парабельском районе Томской области, на реке Парабель, 30 ноября открыта 2-я в этом сезоне ледовая переправа, ее длина составляет 220 метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

«30 ноября была введена в эксплуатацию еще одна переправа в Парабельском районе: на реке Парабель вблизи населенного пункта Новиково. Переправа имеет одну полосу движения, грузоподъемность – 4 тонны», - говорится в сообщении.

Всего в этом году на территории Томской области запланировано открытие более 60 ледовых переправ и двух наплавных мостов. Сегодня эти мосты уже действуют на реке Салат и на реке Чижапка в Каргасокском районе. Их грузоподъемность - до 35 тонн

Ледовая переправа – это не просто накатанная дорога по воде. Это система полос с определенным расстоянием между ними и правилами дорожного движения: на льду нужно соблюдать скоростной режим.

В МЧС регулярно напоминают, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда.